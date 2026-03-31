Главная » Новости

Депутат ГД предложила доработать клинреки по аутизму

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева направила обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением доработать проект новых клинических рекомендаций по расстройствам аутистического спектра. Документ находится в распоряжении ТАСС.

В письме отмечается, что представленный на портале Минздрава проект, подготовленный Российским обществом психиатров, содержит положения, ранее отклонённые после получения более 900 экспертных отзывов. Также указано, что в документе присутствуют дозировки лекарственных препаратов, не соответствующие зарегистрированным инструкциям по медицинскому применению.

По словам депутата, в проекте, в частности, указана дозировка рисперидона до 15 мг в сутки, тогда как действующие рекомендации и международные стандарты предусматривают значительно более низкие значения. Кроме того, рассматривается возможность применения галоперидола с двухлетнего возраста, несмотря на данные исследований о рисках побочных эффектов.

Ксения Горячева сообщила, что независимый анализ выявил в проекте 69 фактических ошибок, включая внутренние противоречия, некорректные трактовки исследований и спорные подходы к лекарственной терапии. В обращении также содержится просьба рассмотреть возможность отмены документа и предоставить дополнительные разъяснения по отдельным положениям.

Отдельно депутат запросила актуальные данные о распространённости расстройств аутистического спектра в России и уточнение по допустимым дозировкам лекарственных средств для детей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.