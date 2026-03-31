Депутат ГД предложила доработать клинреки по аутизму

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева направила обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением доработать проект новых клинических рекомендаций по расстройствам аутистического спектра. Документ находится в распоряжении ТАСС.

В письме отмечается, что представленный на портале Минздрава проект, подготовленный Российским обществом психиатров, содержит положения, ранее отклонённые после получения более 900 экспертных отзывов. Также указано, что в документе присутствуют дозировки лекарственных препаратов, не соответствующие зарегистрированным инструкциям по медицинскому применению.

По словам депутата, в проекте, в частности, указана дозировка рисперидона до 15 мг в сутки, тогда как действующие рекомендации и международные стандарты предусматривают значительно более низкие значения. Кроме того, рассматривается возможность применения галоперидола с двухлетнего возраста, несмотря на данные исследований о рисках побочных эффектов.

Ксения Горячева сообщила, что независимый анализ выявил в проекте 69 фактических ошибок, включая внутренние противоречия, некорректные трактовки исследований и спорные подходы к лекарственной терапии. В обращении также содержится просьба рассмотреть возможность отмены документа и предоставить дополнительные разъяснения по отдельным положениям.

Отдельно депутат запросила актуальные данные о распространённости расстройств аутистического спектра в России и уточнение по допустимым дозировкам лекарственных средств для детей.