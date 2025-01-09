Dell представила упрощенную систему наименования продуктов

Компания Dell анонсировала новую стратегию наименования своих продуктов, которая включает три основные категории: Dell, Dell Pro и Dell Pro Max.

Эти изменения, представленные на выставке CES 2025, направлены на упрощение.

Dell решила отказаться от привычных названий, таких как XPS и Inspiron, и вместо этого будет использовать новые названия с подуровнями: Base, Plus и Premium.

Например, можно будет встретить такие названия, как 32-дюймовый 4K QD-OLED-монитор Dell Plus или ноутбуки Dell Pro Premium. Несмотря на изменения, игровой бренд Alienware сохранит свою прежнюю систему наименования, действующую уже почти 30 лет.