Dell представила монитор S2725DC 2K с частотой 144 Гц и питанием 65 Вт по USB-C

Компания Dell выпустила 27-дюймовый монитор S2725DC, рассчитанный на дизайнеров, специалистов и коммерческое использование. В Японии модель появилась в начале месяца, а теперь стала доступна в Китае на JD.com по цене 1 699 юаней (около $238).

Характеристики Dell S2725DC

Монитор оснащён IPS-панелью с разрешением 2560×1440, поддерживает частоту обновления 144 Гц и время отклика 4 мс GtG. Яркость достигает 350 нит, контрастность — 1500:1. Экран охватывает 99% цветового пространства sRGB и отображает 16,7 млн оттенков.

Для снижения нагрузки на глаза предусмотрена технология ComfortView Plus с аппаратной защитой от синего света, уменьшающей его уровень на 15% по сравнению с предыдущим поколением. Устройство сертифицировано по стандарту TÜV Rheinland Sharp Vision (четыре звезды) и соответствует требованиям ComfortView Plus Level 2.

Разъёмы и функции

На фронтальной панели расположен выдвижной USB-хаб с портами USB-C (15 Вт) и USB-A (Battery Charging 1.2). Сзади предусмотрены USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два USB-A 5 Гбит/с и разъём для наушников 3,5 мм. Также реализована функция KVM для управления двумя устройствами с одной клавиатуры и мыши.

Монитор оснащён встроенными динамиками мощностью 3 Вт ×2 и поддерживает крепление VESA 100×100 мм. Подставка позволяет регулировать высоту (до 110 мм), наклон (-5°…21°), поворот (±30°) и разворот (±90°). Дополнительно доступно ПО Dell Display Manager для работы с несколькими устройствами и разделения экрана.

Корпус устройства выполнен в минималистичном белом дизайне с тонкими рамками. В конструкции используется до 95% переработанного пластика, 50% вторичной стали и 20% переработанного стекла.

Ранее AOC представила 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 2K и частотой 144 Гц по цене $105, а Lenovo выпустила ThinkVision P40WD-40 с панелью IPS Black, поддержкой Thunderbolt 4 и питанием 140 Вт.