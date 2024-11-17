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Датамайнер: Half-Life 3 станет кульминацией 10-летней работы Valve

Автор На чтение 3 мин Просмотров 49 Опубликовано

Известный блогер и датамайнер Максим Полетаев (Gabe Follower) рассказал, что Half-Life 3 станет долгожданной кульминацией 10-летнего труда студии Valve, начиная с первых разработок и тестов, связанных с графическим движком Source 2. Этот проект был многократно замораживаем и перезапускался из-за сложности работы с технологией, но теперь разработчики находятся на пути к завершению.

Изначально Valve планировала выпустить Left 4 Dead 3, события которого должны были развернуться в Марокко. Игра обещала стать шутером с открытым миром, где игроки сражались бы с огромными толпами зомби. Однако проект был заморожен из-за трудностей с движком, а его идеи адаптировали для Half-Life 3, с фокусом на процедурно генерируемый геймплей и элементы случайности, что должно было привести к уникальному игровому опыту при каждом новом прохождении.

Идеи, заложенные в Left 4 Dead 3, позволили создать гибкую систему генерации локаций, где объекты, такие как здания, могли менять своё расположение, размеры и структуру, влияя на поведение не только игроков, но и искусственного интеллекта. Эта система случайной генерации локаций и объектов, по сути, станет частью Half-Life 3.

Особенности Half-Life 3 включают:

  • Продвинутую симуляцию физики и гравитации: на уровнях будут появляться планетоиды с уникальными гравитационными полями, напоминая игру Super Mario Galaxy.
  • Инновационную систему деформации объектов: учтены такие параметры, как нагрев, горение, взаимодействие с жидкостями, и даже динамически изменяющийся внешний вид объектов под воздействием различных факторов.
  • Реалистичную симуляцию окружающей среды: например, жидкость, как кровь, будет оставлять следы и влиять на физику взаимодействий.

Кроме того, искусственный интеллект врагов будет динамически адаптироваться к окружению, а сами противники получат модульную систему, позволяющую изменять их характеристики, что обеспечит новый уровень интерактивности и сложности в битвах. Игроки смогут столкнуться с врагами с продвинутыми физическими моделями, включая расчленёнку и динамичные элементы вроде реалистичных волос и шерсти.

Что касается сюжета, то Half-Life 3 начнется с переписанного финала Episode 2, где была показана смерть Илая Вэнса, что оставило человечество без единственного эксперта, знающего, как победить Альянс. Эта трагическая сцена, первоначально оставшаяся без объяснений, теперь будет откорректирована в Half-Life: Alyx и продолжена в третьей части. Разработчики будут подробно объяснять, как события в параллельном мире Зен повлияли на Землю, и раскрывать новые элементы гравитационных технологий и энергии, получаемой от кристаллов Зен.

Также в Half-Life 3 предстоит углубить историю загадочного G-Man и раскрыть тайны новой таинственной женской фигуры, которая появилась в Half-Life: Alyx. Возможность усилить гравитационное оружие Гордона, благодаря энергии Вортигонтов, позволит игрокам манипулировать не только отдельными объектами, но и целыми участками окружающего пространства.

Судя по всему, Half-Life 3 станет проектом, который принесет долгожданные ответы на многие вопросы фанатов серии и вобьёт в себя десятилетний опыт Valve по созданию уникальных игровых технологий.

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