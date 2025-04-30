Дата выхода Sony Xperia 10 VII перенесена на октябрь

Компания Sony перенесла запуск модели среднего класса Xperia 10 VII на октябрь 2025 года, а не на 15 мая, как ожидалось ранее. Информация о новом графике поступила от нескольких источников, включая информатора Spektykles и пользователей форума Reddit. Ожидается, что задержка может быть связана с перераспределением устройства на более высокий ценовой сегмент.

Ранее утечка характеристик Xperia 10 VII предполагала, что смартфон будет оснащен 6,1-дюймовым FHD+ OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 6 Gen 4, 8 ГБ оперативной памяти и 50-мегапиксельной основной камерой. Возможность повышения цены и улучшения процессора свидетельствует о намерении компании позиционировать модель в среднем ценовом сегменте, ранее занявшем модели Xperia 5.

Если утечка подтвердится, Xperia 10 VII станет одним из более мощных представителей среднего класса с улучшенными характеристиками, включая аккумулятор на 5000 мАч и классическую кнопку спуска затвора.