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Данные о продажах Google Pixel на рынке США остаются неоднозначными

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Google демонстрирует рост продаж своих устройств Pixel в США, хотя недавние данные по этому поводу вызывают вопросы. В начале ноября StatCounter сообщила о том, что количество устройств Pixel увеличилось в три раза за один месяц, однако позже цифры изменились.

Согласно обновленным данным, рост продаж Pixel составил 20% за месяц, но также фиксировался и 5%-й спад, что может быть связано с методологией сбора данных, основанной на веб-трафике. Изменения в трафике могут влиять на статистику.

Тем не менее, усредненные показатели за месяц показывают, что устройства Google Pixel значительно увеличили свою популярность. С 1 октября их доля на рынке составляет 12,2%, в то время как у iPhone — 52,9%, а у Samsung — 23,8%.

При анализе данных с августа по ноябрь видно, что доля Pixel росла до октября, несмотря на волатильность в отчетах. Хотя первоначальная цифра роста в 14,6% могла быть завышенной, продолжаются сообщения о рекордных продажах Pixel.

Ожидается, что более полные данные появятся в отчетах за 2024 год, что поможет прояснить текущую ситуацию.

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