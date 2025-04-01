Daily Mail: обновление до iOS 18.4 убивает аккумуляторы iPhone

Миллионы поклонников Apple обновили свои iPhone до iOS 18.4, новой версии операционной системы, которая добавила восемь новых эмодзи и функции на основе искусственного интеллекта.

Однако многие пользователи начали сообщать о проблемах с батареей, утверждая, что после обновления уровень заряда сокращаться быстрее, пишет Daily Mail.

Некоторые пользователи выразили недовольство, отмечая, что уровень заряда их телефонов упал на значительные проценты всего за короткое время.

Apple подтвердила, что разрядка может быть временной, так как устройство может выполнять дополнительные задачи в фоновом режиме после обновления.

Компания советует пользователям подождать несколько дней, чтобы дать устройству время на оптимизацию. Если проблема сохраняется, рекомендуется проверить состояние аккумулятора в настройках телефона.

Также стоит обратить внимание на функции, которые могут ускорять разрядку, например, Wi-Fi Assist.

Обновление iOS 18.4 также включает новые функции, такие как приоритетные уведомления на основе ИИ и доступность Apple Intelligence на нескольких языках.

Если вы ещё не обновили свой iPhone, вы можете сделать это через настройки устройства.