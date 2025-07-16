Cyberpunk 2077 выходит на Mac 17 июля — поддержка чипов M1 и выше

Игра Cyberpunk 2077 станет доступна на всех компьютерах Apple с процессорами M1 и новее при наличии от 16 ГБ объединённой памяти.

CD Projekt Red заявила, что для каждого совместимого Mac будет создан индивидуальный графический пресет с учётом конфигурации устройства, чтобы обеспечить оптимальное качество игры.

Порт поддерживает все функции Mac, включая трассировку лучей, генерацию кадров и пространственный звук через AirPods. Новые игровые возможности из macOS 26 будут добавлены позже в отдельном обновлении.