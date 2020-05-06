«Взрослый» рейтинг в США получила Cyberpunk 2077

Меню
Поиск

USD/RUB: 72.73 EUR/RUB: 79.12 BTC/USD: 8756.9

6 июня : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

«Взрослый» рейтинг в США получила Cyberpunk 2077

06.05.2020 19:09

Одна из самых обсуждаемых и ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 получила рейтинг «M»(17+).

Такой рейтинг был присвоен в США, так как в игре есть сцены жестокого насилия, употребления наркотиков, алкоголя и сексуальное наполнение.
В Cyberpunk 2077 будет сцена пыток, в котором главному герою будут вбивать в тело гвозди, причем сцена будет сопровождаться кровью и криками боли.

Помимо этой сцены в игре можно будет употреблять алкоголь и наркотики, а также в нетрезвом состоянии водить транспортное средство.

Ранее разработчики еще сообщали, что в настройке главного героя можно будет выбрать размер груди, ягодиц и размер гениталий, причем можно будет создать героя без привязки к мужскому или женскому полу.

Cyberpunk 2077 выйдет в продажу 17 сентября на консолях PS4 и Xbox One, а также ПК, причем при покупке копии игры на Xbox One пользователь сможет бесплатно играть в нее и на Xbox Series X.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги