«Взрослый» рейтинг в США получила Cyberpunk 2077

Одна из самых обсуждаемых и ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 получила рейтинг «M»(17+).

Такой рейтинг был присвоен в США, так как в игре есть сцены жестокого насилия, употребления наркотиков, алкоголя и сексуальное наполнение.

В Cyberpunk 2077 будет сцена пыток, в котором главному герою будут вбивать в тело гвозди, причем сцена будет сопровождаться кровью и криками боли.

Помимо этой сцены в игре можно будет употреблять алкоголь и наркотики, а также в нетрезвом состоянии водить транспортное средство.

Ранее разработчики еще сообщали, что в настройке главного героя можно будет выбрать размер груди, ягодиц и размер гениталий, причем можно будет создать героя без привязки к мужскому или женскому полу.

Cyberpunk 2077 выйдет в продажу 17 сентября на консолях PS4 и Xbox One, а также ПК, причем при покупке копии игры на Xbox One пользователь сможет бесплатно играть в нее и на Xbox Series X.

