Cyberpunk 2 может выйти не раньше 2030 года из-за мультиплеера

Релиз Cyberpunk 2 (рабочее название Project Orion) может состояться не ранее 2030 года. Об этом говорится в отчёте польского инвестиционного банка Noble Securities. Основной причиной переноса сроков разработки называется решение студии CD Projekt Red полноценно интегрировать в проект мультиплеерный режим.

Согласно документу, в настоящее время над Cyberpunk 2 работают около 135 разработчиков. В течение ближайших двух лет команда проекта, как ожидается, почти удвоится. Увеличение штата напрямую связано с созданием онлайновой составляющей, которая требует дополнительных ресурсов и времени по сравнению с первоначальными планами студии.

В отчёте Noble Securities указывается ориентир на релиз в IV квартале 2030 года. Эта дата совпадает с десятилетием выхода оригинальной игры Cyberpunk 2077, что рассматривается как символичный момент для запуска сиквела. Ранее представители CD Projekt Red уже допускали, что ожидать новую часть серии стоит не раньше 2030–2031 годов.

При этом в документе подчёркивается, что добавление мультиплеера не означает отказа от сюжетной составляющей. Cyberpunk 2 по-прежнему позиционируется как масштабная одиночная ролевая игра с акцентом на историю и проработанный мир. Мультиплеер рассматривается как дополнительный, но стратегически важный элемент, который должен расширить жизненный цикл проекта.

Таким образом, удлинение сроков разработки связано не с пересмотром концепции игры, а с расширением её функциональности. По оценке аналитиков, подобный подход отражает стремление студии создать более универсальный и долгосрочный продукт.