Заместитель управляющего Резервного банка Индии (RBI) сообщил, что центральный банк планирует поэтапно запускать поддерживаемую государством цифровую валюту, чтобы она «практически не нарушала банковскую или денежную систему Индии».

Заместитель управляющего RBI Т. Раби Санкар рассказал о цифровой валюте центрального банка Индии (CBDC) в Центре правовой политики Видхи в четверг, сообщают местные СМИ. Он пояснил, что «RBI уже довольно давно изучает плюсы и минусы внедрения CBDC», уточнив:

RBI в настоящее время работает над стратегией поэтапного внедрения и изучает варианты использования, которые могут быть реализованы с минимальным нарушением банковской или денежной системы Индии или без него.

Согласно центральному банку, CBDC «то же самое, что и фиатная валюта, и ее можно обменять один на один с фиатной валютой», — пояснил Санкар, добавив, что «отличается только ее форма». Он отметил, что «в целом страны внедрили CBDC специального назначения в оптовом и розничном сегментах», подчеркнув, что «в будущем, после изучения воздействия этих моделей, необходимо будет оценить запуск CBDC общего назначения».

Заместитель губернатора также высказал мнение, что «в ближайшем будущем возможно проведение пилотных проектов в оптовом и розничном сегментах».Он выделил несколько преимуществ цифровой валюты, поддерживаемой центральным банком. Они включают снижение зависимости от наличных денег, экономию на стоимости печати денег и совершенствование механизмов расчетов. Еще одним преимуществом является устранение «разницы часовых поясов» в валютных операциях, что приведет к более дешевой и бесперебойной международной системе расчетов.

Он также пояснил, что частные криптовалюты, такие как биткойн, не соответствуют определению валюты RBI, и одна из причин, по которой центральные банки во всем мире, включая Индию, экспериментируют с CBDC, заключается в том, чтобы минимизировать риски, связанные с криптовалютами в традиционных финансовых системах.