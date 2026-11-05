Как CRM для ресторанов связывает кассу, брони и рассылки

Ресторан с точки зрения данных устроен неудобно. Продажи живут в кассовой системе, брони в тетради или отдельном сервисе, звонки в АТС, заявки с сайта на почте, переписка в мессенджерах. Каждая система по-своему права, но ни одна не отвечает на вопрос, кто этот гость и что с ним было раньше. Задача CRM в общепите в первую очередь интеграционная: собрать эти потоки вокруг одного человека.

Касса: где возникает чек

Касса главный источник фактов о госте: что заказал, на какую сумму, в какой точке. Но в типичной кассе чек обезличен. Чтобы он получил имя, нужно в момент оплаты понять, кто платит, и передать это в CRM.

Здесь есть два подхода. Первый: обмен по API, когда CRM забирает данные о продажах с задержкой. Второй: модуль, который работает прямо на рабочем месте кассира и участвует в пробитии чека. Второй вариант сложнее в разработке, но даёт важное свойство: бонусы начисляются и списываются сразу, гость видит новый баланс, ещё не отойдя от кассы. Для программы лояльности это принципиально.

Брони, телефония и склейка гостя

Бронь создаёт гостя раньше, чем появляется чек. Имя, телефон, время, размер компании становятся первой записью в его истории. Если система бронирования связана с кассой, резерв и депозит уходят туда же, и официант видит предоплату на столе.

Телефония добавляет ещё один слой. Когда АТС передаёт номер звонящего в CRM, хостес получает на экране анкету гостя: прошлые визиты, заметки, теги, аллергии. Технически это обычная интеграция с облачной АТС, но для сервиса в зале она меняет многое.

Самая недооценённая часть проекта — связать записи из разных источников. Гость, который забронировал по телефону, заказал доставку через приложение и зарегистрировал карту по QR-коду, не должен превратиться в три карточки. Обычно ключом служит номер телефона, но в живых данных хватает дублей, опечаток и старых пластиковых карт. Хорошая CRM умеет переносить существующую базу и бонусы, не создавая дублей, иначе вся аналитика поверх неё будет врать.

Рассылки: от события к сообщению

Когда данные собраны, рассылки перестают быть ручной работой маркетолога. Сообщение запускается событием: гость не был месяц, накопил баллы, приближается день рождения, оставил отзыв. Канал выбирается под аудиторию: push на карту в Wallet, Telegram, MAX, SMS, email, WhatsApp. Замыкает цикл аналитика: если связать рассылку и рекламу с последующим чеком, видно, какая кампания вернула гостя, а какая только потратила бюджет.

Пример: как это собрано в ReMarked

На этой схеме построена CRM для ресторанов и кафе ReMarked. К кассам iiko и r_keeper система подключается собственным плагином на рабочем месте кассира, поэтому баланс гостя обновляется в момент пробития чека. Если в заведении уже настроен iikoCard, работа идёт через него. Для программы лояльности поддерживаются также Tillypad и 1С.

Брони и депозиты уходят прямо на кассу. Телефония подключается через облачные АТС и Asterisk, при звонке хостес видит анкету гостя, разговоры записываются. Для аналитики рекламы есть интеграция с Яндекс Метрикой и Roistat, для уведомлений и рассылок WhatsApp, Telegram и MAX, карты лояльности выпускаются в Apple Wallet и Google Wallet. В анкету гостя стекаются продажи, доставки, брони, звонки, заявки с сайта, Wi-Fi и WhatsApp. При переезде со старой программы база и бонусы переносятся без дублей.

Масштаб такой: каждый день 2 000 ресторанов создают в ReMarked 60 000 резервов, регистрируют 10 000 карт Wallet и отправляют 200 000 сообщений. Внедрение занимает до 20 рабочих дней, бронирование стоит от 3 500 ₽ в месяц, вся экосистема от 7 500 ₽ в месяц.

Что стоит проверить при выборе

Если вы выбираете CRM для ресторана или интегрируете её у клиента, полезно задать поставщику четыре вопроса. Как именно происходит обмен с кассой и с какой задержкой обновляется баланс. Как система склеивает гостя из разных источников и что делает с дублями. Какие события могут запускать рассылку. Можно ли увидеть путь от рекламы до чека. Ответы на них скажут о системе больше, чем список функций.