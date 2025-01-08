Corsair представила новые портативные SSD-накопители на CES

На выставке CES компания Corsair анонсировала новую серию портативных SSD-накопителей EX400U с поддержкой USB4.

Эти накопители имеют компактный дизайн, напоминающий маленькую упаковку мятных леденцов, и могут крепиться к задней панели iPhone благодаря совместимости с MagSafe.

Накопители обладают одним портом USB-C и могут передавать данные со скоростью до 4000 МБ/с при чтении и 3600 МБ/с при записи.

Это делает их одними из самых быстрых внешних накопителей на рынке. Цены на EX400U составляют 140 долларов за 1 ТБ, 200 долларов за 2 ТБ и 360 долларов за 4 ТБ. Они поступят в продажу 23 января.

Кроме того, компания представила компактный 14,5-дюймовый сенсорный экран Xeneon Edge с разрешением 2560×720, который можно использовать для отображения виджетов и управления.

Этот экран можно установить в различных ориентациях и подключать через USB-C или HDMI, что делает его универсальным дополнением к рабочему месту.