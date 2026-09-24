CMF станет независимым брендом и отделится от Nothing

Компания Nothing решила изменить статус своего бюджетного бренда CMF. В дальнейшем он будет развиваться как самостоятельная компания, а большинство её владельцев будут находиться в Индии. При этом Nothing сохранит миноритарную долю в новом бизнесе.

Штаб-квартиру CMF планируют разместить в Индии. Там же появится собственное подразделение, которое займётся разработкой новых устройств. Таким образом, бренд намерен не только выпускать технику на местных производственных площадках, но и самостоятельно заниматься проектированием и инженерной частью продуктов.

Глава Nothing Карл Пей связывает изменения с растущей ролью Индии в мировой технологической отрасли. По его мнению, страна способна стать одним из новых центров появления крупных международных технологических компаний, а CMF может занять заметное место среди них.

Пей также отметил, что около 99% продаваемых в Индии смартфонов уже производятся непосредственно внутри страны. Однако следующим важным этапом он считает развитие собственных компетенций — от создания дизайна и инженерных решений до дальнейшего совершенствования готовых устройств.

Переход CMF к самостоятельной структуре должен предоставить бренду больше возможностей для независимой разработки продуктов. При этом Nothing продолжит участвовать в развитии компании в качестве миноритарного акционера.