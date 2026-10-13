CMF представила беспроводные колонки Speaker S и Speaker M в форме пакетов молока

Компания CMF анонсировала две портативные акустические системы Speaker S и Speaker M, дизайн которых напоминает картонные упаковки для молока.

Младшая модель Speaker S оснащена 10-ваттным динамиком и двумя пассивными излучателями для усиления низких частот. Более крупная Speaker M получила основной динамик мощностью 10 Вт и отдельный 25-ваттный сабвуфер.

Обе колонки поддерживают замену внешних панелей и поворотного регулятора управления воспроизведением. Производитель также планирует открыть доступ к файлам для самостоятельной 3D-печати сменных деталей.

Стоимость компактной Speaker S составит $59 (около 4900 рублей), а Speaker M — $109 (примерно 9100 рублей).