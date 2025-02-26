Clicks для Google, Samsung и Motorola сделала чехол-клавиатуру в стиле BlackBerry

Компания Clicks запустила новый чехол с физической клавиатурой, который подходит для смартфонов Google, Samsung и Motorola. Это возвращение концепции BlackBerry, но теперь в формате, совместимом с Android.

Чехол Clicks Keyboard подключается через USB-C, заменяя экранную клавиатуру и увеличивая полезное пространство на экране. Он поддерживает горячие клавиши, а специальное приложение позволяет настраивать их и регулировать подсветку для удобства в темноте.

Клавиатура совместима с Motorola Razr+ 2024 и Razr 2024, а также с Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro (но не с Pixel 9 Pro XL) и Samsung Galaxy S25 (не подходит для S25 Plus и S25 Ultra).

Цена Clicks Keyboard составляет 139 долларов, но при предзаказе до 21 марта можно купить ее за 99 долларов с предоплатой в 49 долларов. Доставка начнется в апреле для Pixel 9, в мае для Motorola Razr и в июне для Galaxy S25.