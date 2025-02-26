Главная » Новости

Clicks для Google, Samsung и Motorola сделала чехол-клавиатуру в стиле BlackBerry

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Clicks запустила новый чехол с физической клавиатурой, который подходит для смартфонов Google, Samsung и Motorola. Это возвращение концепции BlackBerry, но теперь в формате, совместимом с Android.

Чехол Clicks Keyboard подключается через USB-C, заменяя экранную клавиатуру и увеличивая полезное пространство на экране. Он поддерживает горячие клавиши, а специальное приложение позволяет настраивать их и регулировать подсветку для удобства в темноте.

Клавиатура совместима с Motorola Razr+ 2024 и Razr 2024, а также с Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro (но не с Pixel 9 Pro XL) и Samsung Galaxy S25 (не подходит для S25 Plus и S25 Ultra).

Цена Clicks Keyboard составляет 139 долларов, но при предзаказе до 21 марта можно купить ее за 99 долларов с предоплатой в 49 долларов. Доставка начнется в апреле для Pixel 9, в мае для Motorola Razr и в июне для Galaxy S25.

Clicks для Google, Samsung и Motorola сделала чехол-клавиатуру в стиле BlackBerry

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.