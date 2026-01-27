Claude получил встроенную работу со Slack, Figma и Canva прямо в чате

Компания Anthropic представила обновление для Claude, которое позволяет открывать и использовать сторонние сервисы и приложения непосредственно внутри интерфейса чата в веб-версии и приложении для macOS. Новые возможности дают доступ к инструментам без необходимости переключаться между вкладками или отдельными программами.

Обновление обеспечивает взаимодействие в реальном времени с такими платформами, как Asana, Slack, Figma, Canva и другими. В основе функции лежат MCP Apps — расширение протокола Model Context Protocol, позволяющее MCP-серверам встраивать интерактивные интерфейсы в поддерживающие ИИ-продукты. Сам MCP был открыт Anthropic в прошлом году как универсальный стандарт для подключения инструментов к ИИ-системам.

Внутри Claude теперь можно, в частности, создавать и анализировать графики в Amplitude, превращать диалоги в проекты и задачи в Asana, искать и просматривать файлы в Box, разрабатывать презентации в Canva с настройкой дизайна в реальном времени, исследовать компании и готовить персонализированные обращения через Clay, визуализировать данные и схемы в Figma и FigJam, получать ответы на аналитические запросы в Hex, управлять проектами в monday.com, а также искать сообщения в Slack, формировать черновики и редактировать их перед отправкой.

Интерактивные инструменты уже доступны в веб-версии и на компьютерах для пользователей тарифов Pro, Max, Team и Enterprise. В дальнейшем поддержку планируется расширить на Claude Cowork. По принципу работы новые интеграции сопоставимы с системой приложений в ChatGPT, представленной осенью прошлого года, которая также позволяет использовать сторонние сервисы прямо в чате.