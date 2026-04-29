Claude получил интеграции с Adobe, Blender и другими сервисами

Компания Anthropic обновила Claude, добавив новые коннекторы для специалистов творческих профессий. Теперь сервис поддерживает интеграции с Ableton, Adobe, Affinity, Autodesk Fusion, Blender, Resolume Arena, Wire, SketchUp и Splice.

Коннекторы позволяют Claude подключаться к сторонним платформам и использовать их возможности при выполнении задач. По заявлению разработчиков, это должно расширить сценарии работы и помочь при реализации более крупных проектов.

Для пользователей Ableton доступна работа с официальной документацией по Live и Push через запросы на естественном языке. В экосистеме Adobe открыто свыше 50 инструментов из приложений Creative Cloud, включая Photoshop, Premiere и Express.

Интеграция с Affinity предназначена для автоматизации повторяющихся процессов и создания пользовательских функций. Подписчики Autodesk Fusion могут создавать и редактировать 3D-модели в формате диалога с Claude.

В Blender появился интерфейс на естественном языке для Python API. Пользователи могут анализировать сцены, искать ошибки, писать скрипты для массового изменения объектов и добавлять новые инструменты в интерфейс программы. Также доступна документация Blender.

Для визуальных художников реализована возможность управлять Arena, Avenue и Wire в режиме реального времени с помощью текстовых команд. В SketchUp можно описать идею будущей 3D-модели, после чего открыть проект для дальнейшей доработки. Музыкальные продюсеры через Splice получили доступ к поиску по каталогу семплов без лицензионных отчислений.

Кроме того, Claude может использоваться для обучения работе со сложными программами, написания скриптов и плагинов, преобразования форматов данных и автоматизации рутинных производственных задач.

