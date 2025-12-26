Clair Obscur: Expedition 33 лишили титула «Игра года» из-за ИИ

Clair Obscur: Expedition 33 лишилась одного из ключевых трофеев: премия Indie Game Awards аннулировала присуждение титула «Игра года». Решение принято после подтверждения использования генеративного ИИ в процессе разработки проекта студией Sandfall Interactive, что противоречит правилам допуска к участию.

Оргкомитет сообщил, что при подаче заявки представитель студии подтвердил отсутствие генеративного ИИ, благодаря чему игра была допущена к конкурсу. Позднее, уже в ходе проведения премии, организаторам сообщили, что ИИ все же применялся. В результате комитет аннулировал победы в двух категориях, указав, что любое использование генеративного ИИ нарушает регламент.

Информация о возможном применении ИИ появлялась и ранее: часть ассетов в релизной версии выглядела как временная генерация. В июле студия официально признала использование генеративных инструментов в интервью испанскому изданию El País. Несмотря на это, в заявке на Indie Game Awards факт применения ИИ был отрицан.

Проект ранее получил множество наград «Игра года» и призы в других ключевых категориях на различных мероприятиях. Организаторы Indie Game Awards не исключили, что и другие премии могут пересмотреть свои решения в случае аналогичных правил допуска, что потенциально может привести к дальнейшему пересмотру наградного статуса игры.