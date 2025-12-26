Главная » Новости

Clair Obscur: Expedition 33 лишили титула «Игра года» из-за ИИ

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Clair Obscur: Expedition 33 лишилась одного из ключевых трофеев: премия Indie Game Awards аннулировала присуждение титула «Игра года». Решение принято после подтверждения использования генеративного ИИ в процессе разработки проекта студией Sandfall Interactive, что противоречит правилам допуска к участию.

Оргкомитет сообщил, что при подаче заявки представитель студии подтвердил отсутствие генеративного ИИ, благодаря чему игра была допущена к конкурсу. Позднее, уже в ходе проведения премии, организаторам сообщили, что ИИ все же применялся. В результате комитет аннулировал победы в двух категориях, указав, что любое использование генеративного ИИ нарушает регламент.

Информация о возможном применении ИИ появлялась и ранее: часть ассетов в релизной версии выглядела как временная генерация. В июле студия официально признала использование генеративных инструментов в интервью испанскому изданию El País. Несмотря на это, в заявке на Indie Game Awards факт применения ИИ был отрицан.

Проект ранее получил множество наград «Игра года» и призы в других ключевых категориях на различных мероприятиях. Организаторы Indie Game Awards не исключили, что и другие премии могут пересмотреть свои решения в случае аналогичных правил допуска, что потенциально может привести к дальнейшему пересмотру наградного статуса игры.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.