Cкладной смартфон Microsoft Surface Duo 2 выйдет этой осенью

По слухам, Microsoft работает над Surface Duo 2 с более быстрым процессором, лучшей камерой и многим другим.

Новый Surface Duo от Microsoft может выйти уже этой осенью, возможно, в сентябре или октябре.

Новость предоставлена Windows Central, которая опубликовала подробности об устройстве на основе информации, полученной из своих источников.

Например, продолжение Surface Duo (неясно, назовет ли Microsoft его Duo 2 или назовет другое имя), скорее всего, будет поставляться с Android 11 из коробки. Кроме того, устройство может поставляться с «последней флагманской [системой на чипе] на 2021 год», что должно означать Qualcomm Snapdragon 888. Другими словами, Surface Duo 2 будет поставляться с процессором конкурентов, в отличие от прошлогоднего Surface Duo, который поставляется с уже старым Snapdragon 855. Кроме того, если Duo 2 использует 888, это также должно означать, что он будет поддерживать 5G. Также возможно, что доставка Surface Duo 2 с компонентами более высокого класса, такими как Snapdragon 888, также может поднять цену. Было бы обидно, если бы цена поднялась выше, учитывая, что оригинальный Surface Duo, выпущенный, возможно, с некачественными деталями, по-прежнему стоит столько же, сколько типичный флагман Android.

Duo 2 также может получить значительно улучшенную систему камер и массив внешних камер в дополнение к внутренней камере. В остальном дизайн может остаться прежним, но с дисплеями чуть большего размера.

В целом, изменения звучат многообещающе. У оригинального Surface Duo от Microsoft был большой потенциал — к сожалению, проблемы, связанные с программным обеспечением с ошибками, недостаточной мощностью оборудования и плохой системой камеры, не позволили ему реализовать этот потенциал. Однако заметно улучшенный Surface Duo 2 может стать настоящим победителем для любителей мобильной производительности.