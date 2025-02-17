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CIRP: американцы стали чаще обновлять свои iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

В США растёт число потребителей, которые меняют свои iPhone на новые устройства. Исследование агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) показало, что в декабре 2024 года доля пользователей, обновляющих свои смартфоны каждый год, увеличилась с 7% до 9%.

CIRP: американцы стали чаще обновлять свои iPhone

Также 27% владельцев теперь покупают новые устройства раз в два года, что выше, чем годом ранее. При этом доля тех, кто меняет свои iPhone раз в два или три года, снизилась.

CIRP связывает эту тенденцию с распродажами, акциями и программами trade-in, позволяющими выгодно обменивать старые телефоны на новые.

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