Китайский производитель мини-ПК, всемирно известный своими доступными, но мощными ПК, намерен привлечь энтузиастов ПК для создания самого мощного ПК. Chuwi примет во внимание советы каждого относительно конфигурации и дизайна мини-ПК. Компания начнет принимать предзаказы по повышенной цене в сентябре 2021 года. Однако поставки начнутся с ноября 2021 года.

Заинтересованные энтузиасты легко примут участие в мероприятии DIY, войдя на страницу мероприятия с помощью идентификатора электронной почты. Глобальные энтузиасты могут проголосовать с 8 по 25 августа относительно предпочтительного выбора технических характеристик и дизайна.

Страница голосования DIY предлагает энтузиастам ввести информацию о материальном дизайне на первом этапе, ЦП на втором, объем памяти на третьем и жесткий диск на четвертом этапе. Chuwi обобщит все аспекты на основе голосования и выпустит конечный продукт, основанный на голосовании глобальных фанатиков PC DIY.

Chuwi добавит все идеи и мнения глобальных DIY-игроков и разработает превосходный MI PC. Кроме того, Chuwi выберет 10 участников из числа всех проголосовавших, чтобы дать им возможность испытать прототип самого мощного мини-ПК.

Источник — Astera.