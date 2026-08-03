Что известно о шести ключевых особенностях iPhone 2028 года

Слухи о будущем iPhone 2028 года уже начали появляться в сети, давая раннее представление о том, как компания Apple планирует развивать дизайн, дисплей и камеры устройства. Ожидается, что новинка станет продолжением юбилейной модели iPhone, приуроченной к 20-летию линейки, в которой дебютирует дисплей с изгибом по всем четырём сторонам для эффекта практически безрамочного экрана. По имеющимся данным, первая версия такого дизайна выйдет с определёнными визуальными компромиссами, устранить которые Apple намерена именно в модели 2028 года.

Поскольку устройство 2028 года рассматривается как усовершенствованная версия юбилейной модели, а не как её замена, оно, вероятно, унаследует многие черты аппарата 2027 года: цельностеклянный корпус с изогнутым по краям дисплеем, слой рассеивания света кратерообразной формы, обеспечивающий равномерную яркость на изогнутых участках экрана, а также вероятный переход на твердотельные тактильные кнопки, встроенные в корпус. Компания также сохраняет цель разместить систему Face ID и фронтальную камеру под дисплеем, чтобы избавить экран от вырезов, и у модели 2028 года больше шансов достичь этого результата, если соответствующая технология не будет готова к 2027 году.

Среди ключевых слухов о новинке — использование более совершенной версии изогнутого по четырём краям дисплея: если в юбилейной модели, по имеющимся данным, применяется катодный слой на основе сплава магния и серебра, способный вызывать искажения изображения и потерю яркости на изогнутых участках, то в версии 2028 года ожидается переход на более прозрачные катоды из оксида индия и цинка, что, по данным корейского издания ETNews, должно снизить искажения, обеспечить более равномерную яркость и уменьшить нагрев по краям экрана.

Также обсуждается возможное сохранение выреза Dynamic Island: по словам аналитика Росса Янга из DSCC, технология подэкранного Face ID вряд ли будет готова к 2027 году, из-за чего юбилейная модель может сохранить Dynamic Island по аналогии с iPhone 18 Pro, — в этом случае именно версия 2028 года станет более вероятным кандидатом на следующий шаг к экрану без вырезов, будь то за счёт ещё меньшего отверстия или переноса Face ID и фронтальной камеры под дисплей. Переход на новые катоды также должен позволить Apple сделать рамки ещё уже по сравнению с юбилейной моделью, приближая дизайн к полностью безрамочному экрану.

Кроме того, Apple рассматривает возможность использования тандемной OLED-технологии в iPhone уже начиная с 2028 года — такая технология уже применяется в iPad Pro на чипе M4. Она предполагает наложение двух слоёв органических светодиодов, что обеспечивает более высокую яркость, увеличенный срок службы и лучшую энергоэффективность по сравнению с однослойными панелями, используемыми в текущих моделях; при этом компания LG Display, как сообщается, продвигает упрощённый вариант тандемной структуры только для синего субпикселя, однако окончательное решение остаётся за Apple.

Флагманские модели 2028 года также могут перейти с 2-нанометрового техпроцесса, используемого в 2027 году, на 1,4-нанометровый чип «A22 Pro»: по данным Марка Гурмана из Bloomberg, чип будет изготавливаться по технологии TSMC A14, которая должна обеспечить прирост производительности до 15% по сравнению с 2-нанометровыми чипами или аналогичную производительность при снижении энергопотребления на 30%; основную часть чипов, как ожидается, изготовит TSMC, хотя Apple также рассматривает возможность привлечения Intel для части производства.

Ещё одним из ожидаемых нововведений называется 200-мегапиксельный перископический телефотомодуль: по данным источника, известного как Digital Chat Station, тестирование такого сенсора уже проводилось в прототипах, однако его появление в iPhone маловероятно раньше 2028 года; аналогичную информацию приводит и Morgan Stanley, отмечая, что Apple работает над внедрением 200-мегапиксельной камеры не ранее 2028 года. Более высокое разрешение позволит фиксировать больше деталей и даст возможность обрезать снимки или увеличивать их без потери качества.

Учитывая, что до выхода iPhone 2028 года остаётся около 26 месяцев, ни один из этих слухов пока не является окончательным, а чем дальше горизонт прогноза, тем выше вероятность изменений в планах Apple до начала производства устройства. Тем не менее интерес к этим слухам обоснован: те, кто приобретёт iPhone 18 Pro этой осенью в рамках стандартного двухлетнего цикла обновления, перейдут именно на модель 2028 года, поэтому появляющаяся сейчас информация даёт раннее представление о том, что может представлять собой это обновление — как часть более длительного цикла редизайна, который начинается с юбилейной модели 2027 года и достигает более отточенной формы годом позже.