Chrome получил функцию автоматической смены скомпрометированных паролей

В новой версии браузера Chrome Canary появилась функция автоматической смены скомпрометированных паролей, основанная на технологиях искусственного интеллекта.

Ранее Chrome проверял сохранённые пароли на наличие в базе данных скомпрометированных учётных записей и уведомлял пользователей о рисках. Теперь процесс стал более автоматизированным.

Пользователь под ником Leopeva64 сообщил о новой функции, доступной в экспериментальных ИИ-опциях браузера. Если пользователь пытается войти на сайт со скомпрометированным паролем, Chrome выдаст предупреждение и предложит его изменить.

Браузер автоматически сгенерирует надёжный пароль, заменит его на сайте и сохранит в менеджере паролей.

Для повышения приватности используется локальная сверка хэш-префикса, что позволяет не передавать полные пароли на сторонние ресурсы.