Chrome автоматически загружает модель Gemini Nano на устройства пользователей

По сообщениям исследователя, браузер Google Chrome на компьютерах с Windows и macOS загружает локальную модель Gemini Nano объёмом около 4 ГБ. При этом в процессе установки или в интерфейсе браузера отдельного запроса согласия на загрузку не отображается.

Отмечается, что после удаления модель может загружаться повторно спустя некоторое время. Отключение этой функции возможно через скрытые настройки Chrome (flags), которые не являются частью стандартного интерфейса.

Автор сообщения предполагает, что подобная практика может вызывать вопросы с точки зрения прозрачности работы программного обеспечения, а также потенциально увеличивает нагрузку на инфраструктуру из-за дополнительных загрузок данных.