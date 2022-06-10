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Больше 400 тысяч пользователей зарегистрировались в российском магазине приложений RuMarket

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RuMarket является отечественным аналогом магазина приложений Google Play, который был запущен в апреле и уже прошло два месяца с момента открытия маркетплейса.
В пресс-службе RuMarket рассказали, что сейчас на площадке размещено более 90 приложений, а количество зарегистрированных пользователей превысило 400 тыс.

В RuMarket за два месяца работы был улучшен поиск и поменялись значки, они стали более информативными, а также проведено обновление дизайна раздела категорий.

Создателем RuMarket считается предприниматель и генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский.

RuMarket
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