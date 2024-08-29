Главная » Новости

Число интернет-пользователей в КНР уже превысило 1 млрд

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

К середине 2024 года количество интернет-пользователей в Китае превысило 1 миллиард, увеличившись на 7,42 миллиона с декабря 2023 года.

По данным Китайского сетевого информационного центра, к концу июня 2024 года общее число пользователей составило почти 1,1 миллиарда, пишет ТАСС.

Большая часть новых пользователей — молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет, их доля составила 49%. Также заметно возросла популярность приложений для коротких видеороликов, которыми пользуются 37,3% всех интернет-пользователей.

Китай продолжает оставаться лидером по количеству доменов верхнего уровня, их насчитывается 19,56 миллиона, что составляет 61,4% от общего числа в стране.

Большинство пользователей выходят в интернет через мобильные устройства, и активно развиваются сети 5G — к середине июня в стране установлено 3,92 миллиона базовых станций этого стандарта.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.