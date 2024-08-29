Число интернет-пользователей в КНР уже превысило 1 млрд

К середине 2024 года количество интернет-пользователей в Китае превысило 1 миллиард, увеличившись на 7,42 миллиона с декабря 2023 года.

По данным Китайского сетевого информационного центра, к концу июня 2024 года общее число пользователей составило почти 1,1 миллиарда, пишет ТАСС.

Большая часть новых пользователей — молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет, их доля составила 49%. Также заметно возросла популярность приложений для коротких видеороликов, которыми пользуются 37,3% всех интернет-пользователей.

Китай продолжает оставаться лидером по количеству доменов верхнего уровня, их насчитывается 19,56 миллиона, что составляет 61,4% от общего числа в стране.

Большинство пользователей выходят в интернет через мобильные устройства, и активно развиваются сети 5G — к середине июня в стране установлено 3,92 миллиона базовых станций этого стандарта.