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В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов

25.03.2020 19:24

Специалисты Лаборатории Касперского рассказали, чем можно обрабатывать смартфоны, чтобы продезинфицировать его.
Как известно, вирус может попасть на поверхность смартфона, например, от зараженного человека, который чихнул рядом или трогал устройство.

В любом случае, чтобы перестраховаться, лучше следовать рекомендациям, начиная от тщательного мытья рук и заканчивая дезинфекцией смартфона.

Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.

При этом лучше всего дезинфекцию делать изопропиловым спиртом, так как он меньше всего принесет вреда экрану.

Если под рукой нет такого спирта, а дезинфекция просто необходима, то уже можно обработать поверхность этанолом и перекисью водорода, но злоупотреблять не стоит, так как они могут повреждать экран и корпус.

При дезинфекции лучше воспользоваться ватным диском и избегать попадания дезинфицирующих жидкостей в разъемы.

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