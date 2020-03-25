В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов

Специалисты Лаборатории Касперского рассказали, чем можно обрабатывать смартфоны, чтобы продезинфицировать его.

Как известно, вирус может попасть на поверхность смартфона, например, от зараженного человека, который чихнул рядом или трогал устройство.

В любом случае, чтобы перестраховаться, лучше следовать рекомендациям, начиная от тщательного мытья рук и заканчивая дезинфекцией смартфона.

Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.

При этом лучше всего дезинфекцию делать изопропиловым спиртом, так как он меньше всего принесет вреда экрану.

Если под рукой нет такого спирта, а дезинфекция просто необходима, то уже можно обработать поверхность этанолом и перекисью водорода, но злоупотреблять не стоит, так как они могут повреждать экран и корпус.

При дезинфекции лучше воспользоваться ватным диском и избегать попадания дезинфицирующих жидкостей в разъемы.