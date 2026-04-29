Чехол для iPad в виде персонажа Pixar вышел за 50 долларов

Компания Belkin совместно с Pixar выпустила чехол LillyPad для iPad, выполненный в виде персонажа из будущей «Истории игрушек 5». Аксессуар рассчитан на детское использование: он оснащён ручкой для переноски и защитными противоударными элементами по краям из мягкой пены EVA, предназначенной для смягчения ударов при активной эксплуатации.

Чехол совместим с iPad 10-го и 11-го поколений на чипах A14 и A16. В комплект добавлен QR-код для загрузки тематических обоев.

Вес устройства составляет около 500 граммов. Рекомендованная цена — 50 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 3800 рублей.