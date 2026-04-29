Главная » Новости

Чехол для iPad в виде персонажа Pixar вышел за 50 долларов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Чехол для iPad в виде персонажа Pixar вышел за 50 долларов

Компания Belkin совместно с Pixar выпустила чехол LillyPad для iPad, выполненный в виде персонажа из будущей «Истории игрушек 5». Аксессуар рассчитан на детское использование: он оснащён ручкой для переноски и защитными противоударными элементами по краям из мягкой пены EVA, предназначенной для смягчения ударов при активной эксплуатации.

Чехол совместим с iPad 10-го и 11-го поколений на чипах A14 и A16. В комплект добавлен QR-код для загрузки тематических обоев.

Вес устройства составляет около 500 граммов. Рекомендованная цена — 50 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 3800 рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.