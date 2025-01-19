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Чехлы важнее: защитные пленки для экранов смартфонов становятся ненужными

Автор На чтение 1 мин Просмотров 792 Опубликовано

Защитные пленки для экранов смартфонов, которые долгое время считались обязательными, теперь теряют свою актуальность.

Современные устройства часто оснащаются закаленным стеклом, таким как Gorilla Glass, которое уже обладает высокой прочностью и устойчивостью к царапинам и ударам.

Современные смартфоны также лучше защищены от падений благодаря качеству сборки. Пленки, которые раньше предохраняли экраны, сейчас обеспечивают лишь минимальную защиту и не так важны, если вы не подвергаете телефон риску повреждений, говорят специалисты gizmochina.

Кроме того, защитные пленки могут ухудшать качество изображения на дисплее. Современные производители смартфонов предлагают удобные программы по ремонту и гарантии, что также снижает необходимость в пленках.

В итоге, для защиты экрана лучше использовать качественный чехол, который поможет предотвратить повреждения, чем полагаться на защитные пленки, которые уже не столь эффективны.

 

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