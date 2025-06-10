ChatGPT проиграл Atari 2600 на «новичковом» уровне в шахматах

Специалист по архитектуре и доставке Citrix Роберт Карузо рассказал о забавном случае, когда искусственный интеллект ChatGPT 4o от OpenAI проиграл в шахматной партии против игровой приставки Atari 2600, работающей на уровне «новичок». Об этом сообщает Rutab.net.

Карузо запустил классическую игру Atari Chess (1979) на эмуляторе Atari 2600 и устроил партию против ChatGPT. Несмотря на то, что шахматный движок Atari анализирует всего 1-2 хода вперед, а процессор консоли работает на частоте 1,19 МГц, ChatGPT не смог одержать победу. По словам Карузо, искусственный интеллект допускал настолько грубые ошибки, что, как выразился он, «его бы выгнали из шахматного кружка для третьеклассников».

Даже после замены абстрактных фигур на более понятные и помощи во время партии, ChatGPT продолжал проигрывать и в итоге «сдался». Эксперт подчеркнул, что этот случай наглядно показывает, как искусственный интеллект, демонстрируя впечатляющие результаты в одних областях, может оказаться неожиданно уязвим в простых, на первый взгляд, задачах.