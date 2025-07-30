ChatGPT получил режим «Учёба и обучение» с функцией репетитора

В ChatGPT появился новый режим «Учёба и обучение», который позволяет не просто получать готовые ответы, а разбираться в теме шаг за шагом.

В этом режиме чат-бот помогает пользователю понять, как найти решение самостоятельно, предлагает интерактивные подсказки, подробные инструкции и короткие тесты для проверки усвоения материала. Уровень знаний определяется индивидуально.

Включить или отключить режим «Study Mode» можно в любой момент беседы. Новая функция доступна даже пользователям бесплатной версии.