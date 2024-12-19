ChatGPT обзавелся собственным номером телефона

OpenAI запустила новую функцию, которая позволяет пользователям общаться с ChatGPT по телефону.

На десятый день своей акции «12 дней OpenAI» компания объявила о номере 1-800-ChatGPT, по которому любой желающий в США может позвонить и поговорить с чат-ботом.

По словам Кевина Вейла, главного директора по продукту, цель OpenAI — сделать искусственный интеллект доступным для как можно большего числа людей.

Во время презентации разработчики продемонстрировали, как можно задать вопросы ChatGPT, например, о знаменитом «Доме Флинтстоунов» в Калифорнии.

Функция доступна без необходимости иметь учётную запись OpenAI, а время разговора ограничено 15 минутами. Пользователи могут задавать вопросы, просить о переводе или слушать анекдоты.

OpenAI продолжает расширять доступность ChatGPT, который ранее был доступен только через веб-сайт, а теперь также существует как настольное приложение и мобильное приложение для iOS и Android.

В рамках акции «12 дней OpenAI» компания представила множество новых моделей и функций, включая видеогенератор Sora и новый тарифный план Pro за 200 долларов в месяц.

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