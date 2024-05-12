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ChatGPT может появится в операционной системе iOS 18 от Apple

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

По информации  Bloomberg, Apple и OpenAI находятся на завершающей стадии подписания договора, который открывает путь для интеграции чат-бота ChatGPT в iOS 18.

В то же время Apple активно ведет переговоры с Google об использовании технологии Gemini в своей экосистеме, но пока безрезультатно.

Однако ожидается, что на конференции WWDC 2024, запланированной на июнь, сотрудничество с OpenAI будет официально объявлено.

Это партнерство может стать важным шагом для Apple в развитии собственной экосистемы искусственного интеллекта.

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