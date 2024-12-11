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Часы Apple Watch Ultra 3 получат ещё одну функцию для спасения жизней

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Марк Гурман из Bloomberg сообщает о новых функциях будущих часов Apple Watch Ultra 3, которые должны появиться в следующем году.

В числе новых возможностей — контроль артериального давления и отправка текстовых сообщений через спутниковую сеть в местах без сотовой связи. Таки образом, часы Apple Watch Ultra 3 получат ещё одну функцию для спасения жизней. Возможность отправлять сообщения без сотовой связи поможет людям, чья работа связана с рисками.

Кроме того, Apple планирует заменить модемы Intel на решения от MediaTek в этих часах. Это позволит поддерживать стандарт RedCap для передачи данных в сетях 5G, что улучшит работу устройств и увеличит время их автономной работы.

Поддержка спутниковой связи, вероятно, будет реализована через провайдера Globalstar, в акциях которого Apple владеет 20%.

Ожидается, что функция контроля артериального давления будет внедрена в 2025 году. Как и с другими функциями мониторинга здоровья, Apple будет предоставлять рекомендации при отклонении показателей от нормы, не указывая конкретные значения.

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