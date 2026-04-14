Часть российских сервисов сообщают о проблемах с доступом при использовании VPN

Пользователи в России начали сообщать о частичных сбоях в работе ряда сервисов, включая «Яндекс», VK, банковские приложения и государственные сайты, при подключении через VPN. В некоторых случаях доступ к платформам ограничивается или работает нестабильно.

В компаниях возникающие проблемы объясняют неполадками в интернет-соединении.

При этом ранее сообщалось, что Минцифры рекомендовало российским интернет-компаниям ограничивать доступ к своим сервисам при использовании VPN к 15 апреля.

По данным пользователей, ситуация неоднородна: одни и те же сервисы могут работать на iOS, но быть недоступны на Android при схожих настройках сети.