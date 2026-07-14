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Часть компьютеров Windows не получила новые сертификаты Secure Boot

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Microsoft временно приостановила установку обновленных сертификатов Secure Boot на некоторых компьютерах с Windows из-за проблем совместимости. На таких устройствах система безопасности сообщает, что обновление заблокировано или требует новой версии встроенного программного обеспечения от производителя ПК.

Secure Boot проверяет цифровые подписи загрузочных компонентов и не позволяет запускать неподтвержденное программное обеспечение до старта операционной системы. Сертификаты, выпущенные в 2011 году, начали истекать в июне 2026-го. Microsoft заменяет их версиями 2023 года через Центр обновления Windows.

Большинство устройств получает новые сертификаты автоматически. Однако отдельным моделям требуется предварительное обновление прошивки. В этом случае пользователям рекомендуют обратиться к производителю компьютера и дождаться исправления, говорится в инструкции Microsoft.

Компьютеры со старыми сертификатами продолжат включаться и получать стандартные обновления Windows. При этом они могут лишиться будущих средств защиты компонентов ранней загрузки, а уровень безопасности со временем будет снижаться. Подробные последствия Microsoft перечислила в технической документации.

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