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Часть Apple Watch могла не получить обновления из-за новых ИИ-функций

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В рамках обновления программных платформ Apple сообщалось, что часть моделей смарт-часов Apple Watch может не получить поддержку новых версий операционной системы из-за внедрения новых функций, связанных с искусственным интеллектом.

Изначально в список устройств без обновлений были включены несколько поколений часов — от Series 6 до Series 9, а также первая версия Ultra и модель SE 2. Однако позднее появилась уточняющая информация: издание 9to5Mac сообщило со ссылкой на Apple, что Apple Watch Series 9 всё же будут совместимы с watchOS 27, а ранее отсутствие модели в списке могло быть связано с ошибкой.

Также отмечается, что опасения о сильных ограничениях новых функций Siri на устройствах с разными характеристиками памяти не подтверждаются. Речь идёт лишь о двух возможностях — кастомизации голоса и улучшенной диктовке, работающей с использованием локальных моделей. Остальные функции Apple Intelligence будут доступны на устройствах, начиная с iPhone 15 Pro и более новых моделей.

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