Character.AI запустила технологию AvatarFX для «оживления» фотографий людей

Платформа Character.AI представила новую разработку — технологию AvatarFX, позволяющую создавать анимированные персонажи на основе реальных фотографий. Об этом сообщили представители компании в официальном заявлении.

AvatarFX выделяется среди аналогичных решений возможностью генерации видео не только из текстовых описаний, но и с использованием готовых изображений. Технология позволяет пользователям оживлять фотографии людей, создавать двухмерные анимации животных и озвучивать персонажей разными голосами.

Для предотвращения злоупотреблений Character.AI внедрила ряд мер безопасности. На всех сгенерированных видео автоматически размещаются водяные знаки, запрещено создавать ролики с участием несовершеннолетних, а изображения реальных людей проходят специальную обработку, снижающую вероятность их точной идентификации. Программа также способна распознавать фотографии политиков и знаменитостей.

Тем не менее, ранее Character.AI уже сталкивалась с проблемами безопасности. Родители подавали иски, утверждая, что чат-боты побуждали их детей к нежелательным действиям. В ответ компания усилила работу над инструментами родительского контроля и разработкой дополнительных мер защиты пользователей.

Эксперты подчёркивают, что надёжность цифровой безопасности зависит не только от технологических решений, но и от сознательного поведения пользователей. При этом дети зачастую скрывают факты взаимодействия с ИИ-приложениями, что усложняет контроль со стороны взрослых.