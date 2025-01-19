Чайные пакетики могут выделять 1,2 миллиарда пластиковых частиц при заваривании

Исследования показывают, что микропластик проникает в организм человека через пищу, воду и воздух, и его количество может достигать от 78 до 211 тысяч частиц в год. Одним из источников этой проблемы стали чайные пакетики, которые выделяют миллионы пластиковых частиц при заваривании.

Ученые из Испании и Германии обнаружили, что разные типы пакетиков, такие как нейлоновые и полипропиленовые, выделяют огромное количество наночастиц в горячей воде. Например, пакетик из полипропилена выделяет около 1,2 миллиарда частиц на миллилитр, в то время как пакетик из целлюлозы — около 135 миллионов.

Исследование показало, что кишечные клетки, отвечающие за защиту желудочно-кишечного тракта, активно поглощают эти пластиковые частицы. Ученые призывают к разработке стандартов для испытаний пластиковых материалов, контактирующих с пищей, и к созданию нормативной политики для уменьшения пластиковых отходов. Это необходимо для обеспечения безопасности продуктов и защиты здоровья людей.