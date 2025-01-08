CES 2025: Lenovo показала ноутбук с раздвижным до 16,7 дюйма OLED-дисплеем

На выставке CES 2025 компания Lenovo продемонстрировала новый ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 с уникальным откидным OLED-дисплеем. Этот ноутбук может увеличивать экран с 14 до 16,7 дюймов, что делает его идеальным для работы в дороге.

Устройство работает на процессоре Intel Core Ultra 7-го поколения, имеет до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, что обеспечивает высокую производительность.

Хотя цена и долговечность еще не известны, этот ноутбук обещает изменить представление о мобильных устройствах.

Ноутбук оснащен моторизованным механизмом, позволяющим легко раздвигать экран, что дает пользователям больше пространства для работы с различными задачами, такими как редактирование видео или работа с документами.

ThinkBook Plus Gen 6 также поддерживает Windows 11 и может работать до 8 часов без подзарядки.