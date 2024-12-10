Caviar сделала iPhone 16 Pro Max с золотой короной весом 1 кг и ценой 21 млн рублей

Компания Caviar анонсировала новый iPhone 16, украшенный короной из цельного золота 750 пробы, вес которой превышает 1 килограмм.

Дизайн короны включает элементы корон известных правителей: Ивана Грозного, Сулеймана Великолепного и Карла Великого. Стоимость этого телефона достигает 21 000 000 рублей.

Caviar — люксовый бренд, известный своими роскошными версиями гаджетов Apple, использующий редкие материалы и современные технологии. В новой коллекции Corona представлены модели с барельефами корон, а главная из них стоит 21 миллион рублей.

Флагманом серии стал iPhone 16 Pro Max под названием “Великий, Грозный, Великолепный”. Корпус устройства полностью изготовлен из золота 750 пробы, а центральный элемент декора — объемная корона Caviar, украшенная бриллиантами, рубинами и сапфирами. Дизайн короны вдохновлён коронами исторических правителей.

В верхней части короны находится крест, напоминающий шапку российского царя, а основная часть инкрустирована драгоценными камнями, вдохновлёнными короной Священной Римской Империи. Нижняя часть короны имеет форму шлема Сулеймана Великолепного.

Кроме того, в коллекции представлены три модели, вдохновлённые швейцарскими часами. Дизайнеры Caviar использовали элементы, напоминающие металлические браслеты и ребристые формы часового безеля, как в Rolex.

Одна из моделей, Atlantis, выполнена в стиле Rolex Submariner и имеет глубокий синий цвет крокодиловой кожи. Также представлены модели Evergreen и Twilight, использующие фирменные цвета Rolex — зеленый и черный, с корпусами из титана и крокодиловой кожей.

Цены на новые модели начинаются от 549 000 рублей и доходят до 21 миллиона рублей за версию из чистого золота.