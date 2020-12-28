Caviar представляет Galaxy S21 в уникальной оболочке

Российский люксовый бренд объявил о выпуске специального выпуска Galaxy S20 Ultra , получивший название Galaxy S21. Его первоначальная цена составляет 344 000 рублей (5049 $), но может доходить до 2 690 000 рублей или примерно 39 544$

Несмотря на название, так называемый Galaxy S21 — это просто Galaxy S20 Ultra, украшенный материалами, включая различные драгоценные камни. Данная серия, по-видимому, нацелена на любителей азартных игр. В общем счете, компания создала четыре варианта одного и того же устройства, по одному для каждой масти игральных карт, а также пятый вариант, задняя панель которого напоминает карту Джокера.

За модели с четырьмя костюмами, вам придется отдать 344 тысячи рублей. А за вариант с Джокером покупатель должен будет заплатить ошеломляющие 2 690 000 рублей.

Как обычно, Caviar выпускает свой Galaxy S21 в ограниченном количестве; всего 21 экземпляр каждой модели, как будто чтобы еще больше доказать, что эта серия создана для любителей азартных игр.