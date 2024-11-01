Caviar представила кастомный iPhone ко Дню народного единства

Российская компания Caviar, известная производством роскошных смартфонов, выпустила уникальный iPhone, приуроченный к Дню народного единства. Новый телефон украшен символикой Святого Георгия, покровителя Москвы и России, который изображается на знаменах исторических деятелей Минина и Пожарского.

Эта модель, названная «Победоносец», изготовлена из качественных материалов. Она декорирована золотым изображением Георгия Победоносца, покрытым ювелирной эмалью, а также золотыми крыльями и наконечником копья, которым святой поразил змея.

Дизайн смартфона имеет глубокий смысл: крылья символизируют стремление к духовным ценностям и гармонию, в то время как знамя олицетворяет вдохновение и единство. Наконечник копья символизирует борьбу со злом и защиту.

Корпус устройства выполнен из авиационного титана и покрыт черным PVD, что часто используется в швейцарских часах. Основные детали — изображение Георгия, крылья и копьё — также покрыты золотом 999 пробы, а знамя Святого Георгия оформлено в цветах российского герба.

Кроме того, в дизайне имеется гравировка с девизом «Купно за едино. Вместе за одно», который призывает к единству ради общей победы.

Кастомный iPhone «Победоносец» поставляется в красивом подарочном футляре с видео-сопровождением. Его цена начинается от 619 000 рублей.