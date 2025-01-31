Caviar представила iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в эксклюзивной версии Bitcoin

Компания Caviar анонсировала новые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в эксклюзивной версии Bitcoin Edition, цены на которые начинаются от 774 000 руб.. Эти устройства покрыты 24-каратным золотом и украшены детализированными 3D-гравировками с логотипом Bitcoin и узорами, вдохновленными технологией блокчейн. Дизайн телефонов создан в честь Bitcoin, несмотря на его спорный статус в некоторых странах.

В пресс-релизе Caviar описала новые телефоны как «роскошную дань уважения ведущей мировой криптовалюте», отметив, что узоры символизируют потенциал цифровых финансов. Также в пресс-релизе упоминается, что будет выпущено всего 47 экземпляров, что отсылает к Дональду Трампу, 47-му президенту США.

На своем сайте Caviar пояснила, что число 47 символизирует редкость и связь с важной политической фигурой. Бренд предлагает возможности персонализации, включая нанесение личных гравировок, изменение дизайна и замену материалов.

Источник: caviar