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Caviar представил кастомные смартфоны Samsung S25 Ultra с символом уробороса

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Компания Caviar анонсировала новую коллекцию кастомных смартфонов Samsung S25 Ultra, вдохновлённую древним символом уробороса — змеем, кусающим свой хвост. Стоимость этих уникальных устройств достигает 1 000 000 рублей.

Caviar представил кастомные смартфоны Samsung S25 Ultra с символом уробороса

Выход Samsung S25 Ultra на рынок в январе 2025 года стал важным событием. Caviar, известная своими люксовыми версиями популярных смартфонов, представила первую кастомную коллекцию на базе нового флагмана Samsung под названием «Lunar Year», приуроченную к Году Змеи.

Коллекция включает смартфоны с объемными изображениями уробороса, который символизирует бесконечный цикл времени и обновление. Дизайнеры Caviar создали устройства, которые соединяют философские идеи с современными технологиями.

Флагман коллекции — Samsung S25 Ultra Ouroboros стоит более 1 000 000 рублей и украшен золотым уроборосом 999 пробы. Встроенные песочные часы с золотистыми частицами символизируют вечное обновление. Модель Infinity имеет уроборос в форме клевера и также покрыта золотом. Dark Ouroboros — это версия с черным уроборосом из авиационного титана.

Цены на коллекцию начинаются от 659 000 рублей за модель Samsung S25 Infinity, а самая дорогая модель стоит 899 000 рублей. Фанаты Apple могут заказать аналогичные дизайны на iPhone 16 Pro Max.

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