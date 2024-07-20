Caviar предложила версии Corona для моделей Samsung Z Fold 6 и будущих iPhone 16 Pro

Новые модели коллекции Corona будут доступны только на новом Samsung Z Fold 6, который был представлен 10 июля. Также они будут доступны на iPhone 16 Pro и Pro Max, которые появятся в продаже осенью 2024 года, но уже можно оформить предзаказ в магазине Caviar.

Самая важная модель коллекции называется Золотая Грань и изготовлена из чистого 18-каратного золота. Ее цена составляет более 5 000 000 рублей.

Компания Caviar стремится превратить современные технологичные гаджеты в роскошные и уникальные аксессуары, которые станут великолепным подарком для владельца. Логотип Caviar — корона, и девиз компании «Королевский подарок» отражены в самой сути этой коллекции. Брендовая корона является центральным дизайнерским элементом всех моделей.

Дизайнеры Caviar вдохновились швейцарскими часами и использовали элементы металлических браслетов и ребристые формы часового безеля, присутствующие в часах Rolex и других швейцарских брендах, в дизайне телефонов коллекции. Также они черпали вдохновение из мира роскошных яхт, используя плавные линии, отсылающие к элегантным контурам носовой части и палубы.

Модели коллекции Corona выполнены в классической черно-золотой цветовой гамме, которая является наиболее популярной среди покупателей.

Для корпусов телефонов использовался авиационный титан с матовым черным покрытием PVD, натуральная кожа нильского крокодила черного цвета и золотое покрытие 24-каратным золотом с использованием технологии Double Electroplated. Флагманская модель Samsung Z Fold 6 Golden Edge имеет корпус из титана и 18-каратного золота, что делает ее по-настоящему роскошной.

Модели коллекции Corona также доступны для предзаказа на iPhone 16 Pro и Pro Max, которые поступят в продажу осенью 2024 года. Цены на коллекцию начинаются от 549 000 рублей и могут достигать 5 млн. рублей за версию, изготовленную из чистого золота.

Источник: Caviar.