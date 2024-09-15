Caviar предложила россиянам эксклюзивные iPhone 16 Pro и Pro Max

Компания Caviar представила эксклюзивные версии iPhone 16 Pro и Pro Max, отделанные драгоценными материалами. Все модели выпущены ограниченным тиражом по 16 экземпляров каждая и стоят значительно дороже стандартных версий.

В коллекции Art&Gold представлены три модели: Paramount, Duomo и Symphony. Модель Duomo является самой дорогой и стоит 4 317 000 рублей. Она оснащена задней панелью из 18-каратного белого золота с узором в готическом стиле и логотипом производителя. Версия iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ в этой отделке обойдётся в 4 887 000 рублей.

Модель Symphony украшена 18-каратным золотом и имеет узор на основе архимедовой спирали с логотипом Apple в центре. Её цена достигает 4 784 000 рублей.

Версия Paramount также выполнена в 18-каратном золоте с узором в стиле Ар-деко и стоит от 3 994 000 до 4 564 000 рублей в зависимости от модели и объёма памяти.