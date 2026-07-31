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Casio выпустила часы Vintage A1000SP-7 из цельного металла с сапфировым стеклом

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Casio выпустила часы Vintage A1000SP-7 из цельного металла с сапфировым стеклом

Компания Casio представила новую модель цифровых часов Vintage A1000SP-7 с корпусом из нержавеющей стали. После появления на глобальном сайте производителя ранее в этом месяце устройство поступило в продажу на нескольких региональных рынках, включая Китай, Индию и страны еврозоны. Стоимость составляет около 19 800 рублей в Китае, около 14 100 рублей в Индии и около 18 100 рублей в Европе (по текущему курсу ЦБ РФ).

Особенности дизайна

Модель A1000SP-7 сохраняет привычную восьмиугольную форму, характерную для более ранних цифровых часов Casio, однако вместо традиционного пластикового корпуса здесь используется стальной корпус в сочетании с цельнометаллическим стальным браслетом.

Металлический браслет оснащён складной застёжкой с одной кнопкой и сочетает матовую и полированную отделку. Часы относительно тонкие: их размеры составляют 39,6 на 38 мм при толщине 7,3 мм, а вес — 101 грамм. Casio относит эту модель к категории унисекс как по габаритам, так и по стилистике.

Casio выпустила часы Vintage A1000SP-7 из цельного металла с сапфировым стеклом

Вместо акрилового или минерального стекла, применяемого в более доступных моделях, здесь использовано сапфировое стекло — материал, традиционно применяемый в дорогих часах благодаря высокой устойчивости к царапинам.

Под стеклом расположен латунный циферблат с эффектом «солнечных лучей». Кроме того, на внутренней стороне стекла нанесено полосатое напыление, создающее лёгкую текстуру, которая меняется в зависимости от освещения и угла обзора.

С технической точки зрения A1000SP-7 работает как обычные цифровые часы: смарт-функции, отслеживание физической активности и Bluetooth-соединение отсутствуют. Функциональность ограничена секундомером, ежедневным будильником, часовым сигналом и базовым автоматическим календарём, при этом поддерживаются 12- и 24-часовой форматы времени.

Питание обеспечивает стандартная батарейка-таблетка CR1616, ресурса которой, по оценке Casio, хватает примерно на три года. Часы также оснащены белой светодиодной подсветкой для использования в условиях низкой освещённости и обладают базовой водостойкостью, достаточной для повседневного ношения.

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