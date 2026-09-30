Главная » Новости

Casio выпустила часы FB100W с Bluetooth и шагомером

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Casio выпустила часы FB100W с Bluetooth и шагомером

Casio начала продажи в США цифровых часов FB100W, которые сочетают дизайн моделей 1980-х годов с Bluetooth и функцией подсчёта шагов. Стоимость новинки составляет $64,95.

Часы оснащены акселерометром, автоматически фиксируют количество пройденных шагов и отображают статистику на LCD-экране. Пользователь может установить дневную цель от 1 000 до 50 000 шагов, а также просматривать активность за последние семь часов.

Через Bluetooth модель подключается к приложению Casio Watches. Оно используется для автоматической синхронизации времени, изменения настроек и хранения данных об активности.

FB100W получили корпус толщиной 8,8 мм и весят 26 граммов. Ремешок изготовлен из биосмолы и имеет вентиляционные прорези с внутренней стороны.

Часы работают от батарейки CR2016, которой, по данным производителя, должно хватить примерно на два года. Также предусмотрены секундомер с памятью на 200 кругов, таймер, два часовых пояса, пять будильников и зелёная LED-подсветка.

В США Casio FB100W предлагаются в трёх вариантах оформления: чёрном с синими акцентами, полностью чёрном и бирюзово-зелёном.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.