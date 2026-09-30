Casio выпустила часы FB100W с Bluetooth и шагомером

Casio начала продажи в США цифровых часов FB100W, которые сочетают дизайн моделей 1980-х годов с Bluetooth и функцией подсчёта шагов. Стоимость новинки составляет $64,95.

Часы оснащены акселерометром, автоматически фиксируют количество пройденных шагов и отображают статистику на LCD-экране. Пользователь может установить дневную цель от 1 000 до 50 000 шагов, а также просматривать активность за последние семь часов.

Через Bluetooth модель подключается к приложению Casio Watches. Оно используется для автоматической синхронизации времени, изменения настроек и хранения данных об активности.

FB100W получили корпус толщиной 8,8 мм и весят 26 граммов. Ремешок изготовлен из биосмолы и имеет вентиляционные прорези с внутренней стороны.

Часы работают от батарейки CR2016, которой, по данным производителя, должно хватить примерно на два года. Также предусмотрены секундомер с памятью на 200 кругов, таймер, два часовых пояса, пять будильников и зелёная LED-подсветка.

В США Casio FB100W предлагаются в трёх вариантах оформления: чёрном с синими акцентами, полностью чёрном и бирюзово-зелёном.